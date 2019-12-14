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بشير عبدالفتاح: ترسيم حدود المتوسط أصاب أردوغان بالجنون

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصيب بحالة من الهلع، بعدما حددت عملية ترسيم الحدود البحرية 14 ميلا مربع لتركيا، لم يوجد فيها نفط أو غاز، في الوقت الذي استطاعت فيه قبرص واليونان ومصر باكتشاف حقول غاز.

وأضاف الخبير بالشأن التركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن "أردوغان" أصيب بالجنون لعدم اكتشاف تركيا في المياه الاقليمية التركية في البحر المتوسط، في ظل أن تركيا لا تنتج أي مواد بترولية، وتستورد سنويًا بـ50 مليار دولار مواد بترولية، وهو ما يمثل عبء كبير على الميزانية التركية.

وتابع أن الرئيس التركي يتحايل على القانون الدولي من خلال عقد اتفاقيات دولية مشبوه في قانونيتها، مرة مع قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد في العالم سوى تركيا، ومرة أخرى مع حكومة فايز السراج.
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توك شو ترسيم الحدود بشير عبدالفتاح أخبار مصر

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