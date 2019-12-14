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زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في جولة مفاجئة مساء اليوم، مستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام الإستقبال، والرعاية المركزة، ووحدة الأطفال والمبتسرين، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية، لافتًا أن المحافظ ناقش مع مدير المستشفى الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية، موجهًا بحصر كافة الاحتياجات وعرضها علية خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف أن المحافظ استمع لعدد من المواطنين عن أرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا العاملين بالمستشفى بحسن استقبال المرضى والتعامل معهم.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد عددًا من شوارع مدينة سنورس، حيث رصد تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة بعدد من الشوارع، بإلاضافة إلى وجود الاشغالات، موجهًا رئيس المدينة بإزالة الإشغالات، ورفع أكوام القمامة فورًا.
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى سنورس المركزي
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مصر محافظة الفيوم الفيوم اخبار

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