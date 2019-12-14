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ختام الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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السيسي
السيسي
داليا الحسين
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اختتمت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي انطلقت فعاليته، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية.

ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو السيسي اخبار مصر

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