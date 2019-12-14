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أحمد حلمي يختتم حفل الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم: "أنا ابن بلد السبع حضارات.. تحيا مصر"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
كساب أحمد
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اختتم الفنان أحمد حلمي، حفل الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلًا: "أنا ابن البلد دي، بلد السبع حضارات مصر، تحيا مصر".

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو الرئيس السيسي اخبار مصر أحمد حلمي

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