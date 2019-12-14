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أحمد حلمي يمازح حضور منتدى شباب العالم: "أنا مش فاكر اسمي ولا جنسيتي" (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
كساب أحمد
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مازح الفنان أحمد حلمي، الحضور خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، قائلًا:" أنا مش فاكر اسمي ولا فاكر جنسيتي".

وتابع "حلمي"، قائلا: "أنا إنسان بغض النظر عن اسمي أو جنسيتي، أنا إنسان، وهذا لا يفرق كوني جورج أو محمد، أو كوني رجل أو امرأة".

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو أخبار مصر أحمد حلمي

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