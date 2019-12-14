انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس (صور)

نظمت اليوم الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس، بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين التى تقام على استاد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وتستمر 6 أيام حتى الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٩.



بدأ افتتاح البطولة بطابور العرض للدول المشاركة بقيادة الفرقة النحاسية من جوالة عين شمس ثم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم الكلمات الإفتتاحية.





حيث أوضح عبدالعزيز محمود أن الرياضة تلعب دور هام في أن توحيد الشعوب كما تؤكد علي نشر السلام، ومن ارض السلام جمهورية مصر العربية نبدأ بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين لعام ٢٠١٩ وتعد البطولة من ضمن الأنشطة المشتركة بين وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس كأحد الخطوات التسويقية لجذب الطلاب الوافدين لجامعة عين شمس بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام.





وذلك لما تتمع به جامعة عين شمس من إمكانات لوجيستية واكاديمية علي أعلي المستويات هذا بالاضافة لتوافر اكثر من ١٢٢ برنامج مميز والعديد من الشراكات الدولية وارتقاء تصنيف الدولي للجامعة وتوافر العديد من الخدمات والأنشطة التي تهدف الي رعاية الطلاب الوافدين اجتماعيا وثقافيا واكاديميا ونفسيا.



ويشارك في البطولة ١٣٤ طااب من ١٣ فريقا للوافدين من جنسيات مختلفة وهي (اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، أفغانستان، إندونيسيا، موريتانيا، جيبوتي، إريتريا، بورما، كازاخستان، جنوب السودان، تشاد)، ومن ٥ جامعات مصرية (عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر والاسكندرية).



حيث افتتحت المباراة الافتتاحية اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بين فريقي تشاد وجيبوتي.



وجدير بالذكر إن إقامة البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة "ادرس في مصر"، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم بجانب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لهم، لتعريفهم ودمجهم بالثقافة المصرية.



