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الله يرحمك يا سمير يا سيف كنت بتجهز مع سمير صبرى لمهرجان 2020 من أسبوع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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الراحل سمير سيف
الراحل سمير سيف
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

عندما سمعت نبأ رحيل المخرج الكبير سمير سيف وسبحان الله كنت قبلها بساعات أقرأ اسمه فى اللجنة العليا التى يشكلها سمير صبرى لمهرجانه الذى يريد أن يخرج طاقته فيه ووضع اسم سمير سيف مع أسماء أخرى مثل سناء منصور وسلمى الشماع وليلى علوى ومحمد سلماوى معرفش ليه وليس كشفاً للحجاب نظرت فى الصور وتفرست الصور وقلت يا مين يعيش لصيف 2020 يا سمير الله يرحمه كان مخرجاً رائعاً قدم مع عادل إمام أروع أفلامه المشبوه والنمر والأنثى والغول ومعالى الوزير والهلفوت وأشهر وأجمل أفلام نبيلة عبيد الراقصة والسياسى، لكن طبعاً نصيب الأسد عادل إمام فله أيضاً الهلفوت وشمس الزناتى رحم الله سمير سيف ويارب لا يكون رحيله نذير شؤم على صناع مهرجان سمير صبرى بتاع الفرانكوفونية ويستمروا.
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