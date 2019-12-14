الله يرحمك يا سمير يا سيف كنت بتجهز مع سمير صبرى لمهرجان 2020 من أسبوع

شهيرة النجار





عندما سمعت نبأ رحيل المخرج الكبير سمير سيف وسبحان الله كنت قبلها بساعات أقرأ اسمه فى اللجنة العليا التى يشكلها سمير صبرى لمهرجانه الذى يريد أن يخرج طاقته فيه ووضع اسم سمير سيف مع أسماء أخرى مثل سناء منصور وسلمى الشماع وليلى علوى ومحمد سلماوى معرفش ليه وليس كشفاً للحجاب نظرت فى الصور وتفرست الصور وقلت يا مين يعيش لصيف 2020 يا سمير الله يرحمه كان مخرجاً رائعاً قدم مع عادل إمام أروع أفلامه المشبوه والنمر والأنثى والغول ومعالى الوزير والهلفوت وأشهر وأجمل أفلام نبيلة عبيد الراقصة والسياسى، لكن طبعاً نصيب الأسد عادل إمام فله أيضاً الهلفوت وشمس الزناتى رحم الله سمير سيف ويارب لا يكون رحيله نذير شؤم على صناع مهرجان سمير صبرى بتاع الفرانكوفونية ويستمروا.