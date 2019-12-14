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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:04 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء غد الأحد وذلك عندما يستضيف نظيره حرس الحدود مساء على ستاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود في السابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الوردي الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على قناتي اون سبورت وأون سبورتس حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مواجهة حرس الحدود من أجل اعتلاء صدارة تريب الدوري حسث يحتل المركز الثاني حاليًا على سلم الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة.

ويخوض المارد الأحمر مباراة حرس الحدود بمعنويات عالية عقب فوزه في المباراة السابقة أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة لرمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ.

ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث في لقاء الغد، وتحقيق الفوز السادس على التوالي بعدما حقق ٥ انتصارات سابقة على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

ويفتقد الأهلي في مباراة الليلة لعدد من لاعبيه وفي مقدمتهم علي معلول وحسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود متولي لعدم الجاهزية ، فيما يعول على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات.

اما فريق حرس الحدود فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للإسكندرية ولو بنقطة التعادل بعدما تعادل الفريق في أخر مبارياته على ملعبه أمام إف سي مصر بدون أهداف.

ويعتمد طارق العشري المديرالفني لحرس الحدود على مجموعة حيدة من اللاعبين أمثال عمرو الحلواني وأحمد شرويدة، حيث سجل الثنائي المثير من الأهداف هذا الموسم.

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