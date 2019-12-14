الرئيس السيسي يشهد أوبريت فني خلال افتتاح منتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوبريت فني بمشاركة عدد من النجوم الشباب، جسد الحضارات المختلفة التي مرت عبر العصور التاريخية في مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.



ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.

