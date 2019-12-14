Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس السيسي يشهد أوبريت فني خلال افتتاح منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
السيسي
السيسي
داليا الحسين
Advertisements
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوبريت فني بمشاركة عدد من النجوم الشباب، جسد الحضارات المختلفة التي مرت عبر العصور التاريخية في مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ ساعة و نصف

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 8 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

اليوم افتتاح مسرح شباب العالم 2019

الذكاء الاصطناعي والبشر.. أبرز فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 من مدينة السلام (صور)

"حضارة كانت شمسها نور".. مصر تسترجع أمجاد الفراعنة في منتدى شباب العالم

عاجل .. السيسي يلتقط الصور التذكارية مع القادة المشاركين في منتدى شباب العالم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

02:57 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status