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عاجل.. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم: بسم الله نبدأ وننطلق (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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السيسي
السيسي
أمنية فوزي
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أرض سيناء المباركة، عن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ليكون منصة تنبعث منها رسالة محبة وسلام واعتزاز للعالم بأكمله.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، بشرم الشيخ: "نؤكد بها إرادتنا للتوجه نحو مستقبل أفضل ملئ بالمحبة والاستقرار".

واستكمل: "بسم الله نبدأ وننطلق جميعًا إلى ما فيه الخير للبشرية".
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