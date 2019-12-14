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ارتفاع طفيف في اسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2019

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب اليوم الأحد ارتفاعات طفيفة اليوم السبت 14-12-2019، بعد ارتفاع طفيف شهده سعر الذهب العالمي  بعد إنهاء التداولات علية امس.

 

وارتفع سعر  الذهب  اليوم السبت 14-12-2019 بقيمة جنيه واحد إلى نحو 664 جنيه لجرام "عيار 21" ، ونحو 569 جنيه لجرام "عيار 18"، و758 جنيه لجرام  "عيار 24" ، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5304 جنيه.

 

اسعار الذهب العالمية  :

 

وتسببت ارتفاع اسعار الذهب العالمية  خلال تعاملات الأمس الجمعه نهاية الأسبوع في صعود سعر الذهب محليا اليوم السبت.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول أمس الجمعه، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المئة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 في المئة.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر ..

 

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