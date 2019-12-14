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15 يومًا على ذمة التحقيقات لسيدة في واقعة اختطاف رضيعة بسفاجا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة سفاجا بالبحر الأحمر، مساء اليوم تجديد حبس سيدة، تقيم بمحافظة قنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اختطاف رضيعة من والدتها عن طريق المغافلة من داخل مجلس مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليها بطريق سفاحا- قنا، خلال "40" دقيقة حيث أكدت التحريات صحة الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى العميد محمد دردير، مدير مباحث البحر الأحمر، إخطارا من مباحث قسم شرطة سفاجا ببلاغ من والدة طفلة رضيعة بقيام سيدة تدعى «أسماء. ا»، عمرها 40 سنة، بخطف طفلة رضيعة من والدتها عن طريق المغافلة من داخل مجلس مدينة سفاجا، وعلى الفور أمر اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمة قبل هروبها أو اختفائها وإخطار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة.

وأكدت والدة الطفلة أن رضيعتها، 10 شهور، جرى اختطافها عن طريق المغافلة من داخل مجلس مدينة سفاجا، بعدما أوهمت المتهمة أم الرضيعة بمساعدتها في إيجاد وظيفة لزوجها، وذهبت معها لمجلس مدينة سفاجا، وطلبت منها تصوير بعض الأوراق والعودة للمنزل لتغيير ملابسها بأفضل، وتركت الأم طفلتها الرضيعة معها، وحينما عادت اكتشفت هروبها بالطفلة.

وعلى الفور أبلغت والدة الطفلة قسم شرطة سفاجا بالواقعة، وبإجراء التحريات من قبل ضباط مباحث سفاجا برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، وإبلاغ الكمائن الأمنية على الطرق حول سفاجا، وتبين أن المتهمة هربت بالطفلة المخطوفة واستقلت سيارة اجرة متوجهة إلى قنا وقامت باستبدال السيارة بأخرى للتمويه.

وجرى إخطار كمين الكيلو 40 على طريق سفاحا قنا، وإيقاف السيارة التي تقل المتهمة بالخطف، والعثور على الطفلة المختطفة بحوزتها وضبطها، وتحرر محضر بالواقعة. وبمواجهة المتهمة اعترفت بأنها لا تنجب وترغب في تربية الطفلة بشكل أفضل بعيدًا عن أسرتها.

وكشفت التحقيقات العثور على عدد 10 هواتف محمولة، وإيصال إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه مصري وتم تسليم الطفلة المختطفة لأسرتها.
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