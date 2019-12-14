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بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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نجح مسؤولو النادي الأهلى، في التوصل لاتفاق مع إدارة الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى، مدافع الدارويش، فى الصيف المقبل بدلا من إتمامها فى الميركاتو الشتوى.

واتفق مسئولو الفريقين على دفع 20 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى حصول الإسماعيلى على خدمات أحد لاعبى الأهلى المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم على سبيل البيع النهائى.

وكان الأهلى قد قدم عرضا للتعاقد مع المحمدى خلال الميركاتو الشتوى، لكن إدارة الإسماعيلى فضلت تأجيل إتمام الصفقة لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة سواء فى الدورى أو البطولة العربية.

وحسم الأهلي منذ ساعات صفقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من يناير المقبل.
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