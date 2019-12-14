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الجيش الليبي ينتزع مواقع جديدة تابعة لحكومة الوفاق شرق طرابلس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:40 م
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وكالات
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حققت إحدى كتائب الجيش الليبي تقدماً يومي الجمعة والسبت، في محور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك بعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية.

هذا وأكدت سرية المشاة بالكتيبة "127" مجحفلة التابعة للجيش، على أن عناصرها استطاعت الاستيلاء على مراصد ومواقع مهمة تابعة لقوات حكومة الوفاق، والسيطرة على المخازن في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.

ولفتت سرية المشاة بالكتيبة "127" مجحفلة، إلى أنه "تم إعطاب أكثر من آلية عسكرية وتقهقر المجموعات المسلحة باتجاه المدينة".

هذا وتجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في منطقة وادي الربيع الواقعة جنوب تاجوراء، تلك المنطقة التي تبعد عن مركز العاصمة حوالي 37 كيلومتراً.

كما يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، كانت أفادت يوم أمس الجمعة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديداً بمحور عين زارة.

فيما أكدت معلومات أخرى على تقدم الوحدات العسكرية في كافة محاور طرابلس؛ حيث سيطر الجيش على معسكر حمزة، وتقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية، ويشار إلى أن حفتر كان أعلن في خطاب متلفز الخميس انطلاق "المعركة الحاسمة"، وأمر قواته بالتقدّم نحو قلب العاصمة.

وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

طرابلس حكومة الوفاق الجيش الليبي

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