Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب الهلال يطلق تصريح ناري ضد معين الشعباني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:29 م
Advertisements
رازفان لوشيسكو
رازفان لوشيسكو
وكالات
Advertisements
علق المدير الفني لفريق الهلال السعودي رازفان لوشيسكو على ماقاله المدير الفني لفريق الترجي التونسي معين الشعباني بأن الإمكانيات المالية الهائلة لنادي الهلال منحته القدرة على التفوق في المباراة.

وأشار لوشيسكو إلى أن المال وحده لا يكفي لبناء فريق وإنما هو أحد العناصر لبناء الفريق إلى جانب الجد والعمل المتواصل والإصرار.

وتغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي 1 / صفر اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر ليتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي يلتقي فيه فريق فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "حققنا فوزا مستحقا وكنا الأكثر سيطرة على مجريات اللعب. ارتكبنا بعض الأخطاء وسمحنا للترجي بصنع بعض الفرق. كانت المباراة صعبة وأمام فريق منظم دفاعيا وقوي لكننا حققنا الفوز وتأهلنا للدور التالي".

وكان الشعباني قال في المؤتمر الصحفي الذي سبق مؤتمر لوشيسكو إن فريقه والفرق الأفريقية لا تملك الإمكانيات المالية الضخمة التي تمكنها من جلب نجوم عالميين لتدعيم صفوفها مشيرا إلى أن الإمكانيات الفردية للاعبي الهلال الأجانب صنعت الفارق.

وعما إذا كانت الميزانيات الكبيرة لنادي الهلال منحت الهلال التفوق ، قال لوشيسكو : "المال يمنح الفرصة وهو أحد العناصر لبناء الفريق ولكن الأداء والنتائج تعتمد على أشياء أخرى مثل الجهد والإصرار وليس على المال فقط".

وأشار : "بافيتمبي جوميز كان مصابا في الفترة الماضية ولكنه استأنف تدريباته يوم الثلاثاء ونجح في استعادة بعض لياقته ونجح في المشاركة اليوم وتسجيل هدف الفوز".

وأضاف : "جميع المباريات صعبة لأن البطولة بين فرق فازت ببطولات قارية. نؤدي بشكل قوي ونسعى للفوز دائما وكذلك سنسعى للفوز على فلامنجو".

وأكد : "كانت هناك فرص للهلال للتسجيل حتى قبل دخول جوميز للمباراة. جوميز من أفضل لاعبينا وأكثرهم شعبية وأشعر بالسعادة لعودته ونجاحه مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة".

وأضاف : "نتعامل مع كل مباراة على حدة. لاعبونا يؤدون بكل حماس ونحن بطل آسيا وكنا نواجه اليوم بطل أفريقيا ونحن نعاني من بعض المشكلات بسبب الإصابات".

وعما إذا كان يوافق والده المدرب الشهير ميرسيا لوشيسكو عن رأيه في كرة القدم البرازيلية وإعجابه بلاعبي البرازيل ، قال لوشيسكو : "نفتخر الآن بوجودنا بين أفضل أربعة فرق في العالم. أبي مثل الجميع يحبون الكرة البرازيلية لما تتمتع به من مستويات عالية وسيكون هذا حافزا إضافيا لنا. وعندما تؤمن بما تقدمه وتثق في إمكانياتك يمكنك تحقيق أي شيء".

وأكد لوشيسكو : "لم أكن أدري ما هي خطة الترجي ولكننا تصدينا لمحاولاتهم بفضل تنظيمنا ثم فرضنا أسلوبنا على اللعب وغيرنا اتجاه اللعب وصنعنا العديد من الفرص المميزة للتسجيل. بمرور الوقت ، شعر لاعبونا بالإجهاد وفقدنا هذه السيطرة وأجرينا تغييرات واستعدنا السيطرة. الهلال استحق الفوز ولا أريد التحدث عن المنافس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رازفان لوشيسكو الهلال الترجي والهلال

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

لوشيسكو: النصر تفوق علينا بالجاهزية البدنية.. ولهذا السبب دفعت بجيوفينكو في الهجوم

الهلال السعودي يصدم الإعلام

مدرب الهلال السعودي: ألعب لتكرار الفوز على أوراوا في اليابان

بعد تصريحات مدربه.. الهلال يبدأ التحضير لسحق فلامنجو بكأس العالم للأندية

تصريحات نارية من "جوميز" رداً على مدرب فلامنجو البرازيلي

ضربة موجعة في الهلال السعودي قبل مونديال الأندية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

07:09 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: سمير سيف.. "المجدد الذى اختار الصعب"

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

DMCA.com Protection Status