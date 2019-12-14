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عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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منتدي العالم شباب العالم توك شو الرئيس السيسي اخبار مصر

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