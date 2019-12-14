عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ.