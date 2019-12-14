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سقوط أمطار متفرقة بطريق الزعفرانة والمرور يحذر قائدي السيارات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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شهد طريق الزعفرانة رأس غارب أمطار متفرقة منذ قليل، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس بدأ من غدًا.


وكانت أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، احتمالية سقوط أمطار، غد الأحد، وتحديدًا شمال المحافظة.

وأكدت إدراة الأزمات في بيان لها اليوم سقوط الأمطار علي مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، مؤكدين علي الجهات المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

من جانبه أصدر محافظ البحر الأحمر، تعليماتها لجميع الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.

ومن جانبها أعلنت إدارة المرور رفع حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي المركبات بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة واتباع تعليمات وارشادات رجال المرور.
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سقوط امطار درجات حرارة امطار

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