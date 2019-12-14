خاص| مسرح شباب العالم 2019 على قنوات 'المتحدة للخدمات الإعلامية' وwatch it في رأس السنة

علمت "الفجر" من مصادرها، أن مسرحية "المحاكمة"، التي تم عرضها على مسرح شباب العالم، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، سيتم عرضها على مجموعة قنوات الشبكة العربية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قنوات: "Dmc، Cbc إكسترا، On E، الحياة".



وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن المسرحية ستكون متاحة للمشاهدة على منصة wach it، وذلك بعد عرضها على مجموعة قنوات الشبكة في ليلة رأس السنة، وذلك انطلاقًا من دورها ودور منصة watch it الوطني، وحرصهم على تقديم كافة الأعمال الوطنية للمصريين.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح مساء أمس، مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الثالثة على التوالي، وعرض المسرح مسرحية "محاكمة بابا نويل"، والتي ترفع شعار دعم الإنسانية، و نبذ العنصرية، والدعوة إلى التوحد بين الحضارات، وذلك من خلال إسقاط على محاكمة بابا نويل، نظرًا لعنصريته في توزيع هدايا عيد الميلاد المجيد على الأطفال، وانتهى القضاء الإنساني بالانتصار على العنصرية في النهاية.



وقدم العرض شباب ممثلين من كل دول العالم، بإخراج وإشراف المخرج المسرحي المبدع خالد جلال، وكُتب النص المسرحي بأيدي مصرية وطنية.