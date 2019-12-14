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بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بحضور أكثر من ٣ آلاف مواطن شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم الصلح بين عائلتى فتحي بسطاوي وشعبان الدومي بقرية حاجر السباعية التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح التى ضمت كل من سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، وسماحة الشيخ فارس على إبراهيم الجزيرى، وسماحة الشيخ إدريس مصطفى الإدريسى بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة. 

وقد حضر قودة الصلح اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية. 

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة شعبان الدومى بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله  لعائلة فتحى بسطاوى وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل. 

وخلال كلمته أعلن اللواء أشرف عطية عن إنه لا يمتلك عصا سحرية ولكن جئنا لحل المشاكل وتعظيم الموارد بالتعاون مع كافة قوى المجتمع حيث سيتم إستعراض المطالب الجماهيرية ومناقشتها فى إجتماعه الأسبوع القادم مع أعضاء مجلس النواب لتوحيد الجهود والرؤي فى وضع الأولويات ودفع الجهود بما يخدم الصالح العام لمواطني المحافظة بجميع روبوعها. 


وأشاد محافظ أسوان بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة، وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد، مقدمًا تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، وأيضًا للجنة الصلح لمواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة. 

كما قدم أشرف عطية شكره لأبناء عائلتى فتحى بسطاوى وشعبان الدومى الذين حرصوا على إعلاء المصلحة العامة، وإتمام هذا الصلح وفتح صفحة جديدة من الإخاء والتراحم فيما بينهم.
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
بحضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد صلح السباعية ويجتمع مع نواب أسوان الأسبوع القادم
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الكلمات المفتاحية

مصر صلح خصومة ثار السباعية اسوان اخبار

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