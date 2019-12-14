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ملخص مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 الترجي التونسي | كأس العالم للأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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استهل فريق الهلال السعودي لكرة القدم، مشاركاته في بطولات كأس العالم للأندية بفوز ثمين 1-0 على الترجي التونسي اليوم السبت، في الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.


وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة والذي يلتقي فيه فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على إستاد خليفة الدولي في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.


وفي المقابل، يلتقي الترجي في نفس اليوم مع الفائر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي، وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.

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