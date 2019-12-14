استجابة سريعة من مجلس الوزراء لما نشرته "الفجر".. تحويل الطفل "يوسف" لإجراء عملية جراحية بجامعة أسيوط

في استجابة لما نشرته بوابة الفجر أمس أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بنقل الطفل يوسف أحمد ربيع المصاب بعيب خلقي بالقلب لاجراء جراحة عاجلة له الخامسة فجرا صباح غدًا الأحد.



كانت بوابة الفجر قد نشرت نداء والد الطفل أحمد ربيع المقيم بسفاجا بأن حالة الطفل يوسف شهرين من العمر ومصاب بعيب خلقي بالقلب ومطلوب تدخل جراحي عاجل وصدر قرار محلس الوزراء السالف بنقلة لاجراء الجراحة بجامعة أسيوط.



"بعد انتظار دام لـ11 عامًا، وهو اللي هيبقى سندي في الحياة".. هكذا قال أحمد ربيع أحد مواطني مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، بعد أن رُزق بمولوده الوحيد "يوسف"، إلا أن القدر لم يكمل فرحته فأصيب بانسداد في شرايين القلب.



وناشد أحمد ربيع والذي يعمل موظفًا بالتربية والتعليم بمدينة سفاجا، كل من يملك المساعدة من المسئولين بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد "يوسف"، الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا بعد رحلة علاج لا نهاية لها.