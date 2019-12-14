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خطأ كارثي من شتيجن يهدي ريال سوسييداد الهدف الثاني أمام برشلونة (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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Ter Stegen
Ter Stegen
محمد مرعي
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سجل أليكسندر إيساك لاعب ريال سوسييداد هدف التعادل لفريقه أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني للمحترفين.

جاء الهدف في الدققة 62 عبر أليكسندر إيساك بعد خطأ كارثي من الألماني تير شتيجن حارس مرمي الفريق الكتالوني الذي مهد الكرة للاعب سوسييداد الذي سددها مباشرة في شباك البرسا.
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