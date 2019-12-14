موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق الهلال السعودي فوز على نظيره الترجي التونسي ضمن مباريات كأس العالم للأندية فى لقاء أقيم على ملعب جاسم بن حمد بقطر، بهدف دون رد، ليصعد الفريق السعودي للدور نصف نهائي من مونديال الأندية ليواجه فريق فلامنجو البرازيلي.





وسجل هدف الهلال السعودى الوحيد المهاجم المتألق الفرنسي باتيفمبي جوميز فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء.





موعد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي

تقام مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال اسيا ونظيره فلامنجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوس عن أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسه بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي

تنتظر الجماهير العربية الهلال السعودي أمام فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport والكأس.





وسيواجه على الجانب الأخر فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.