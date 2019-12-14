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فوز صيد المحلة والحامول وتعادل سمنود بالقسم الثالث

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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بوابة الفجر
حسام نور
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نجح صيد المحلة في العودة إلى الانتصارات مرة أخرى بعد أن افترس مركز شباب الحنفي بخماسية في الملعب الفرعي بغزل المحلة، بالجولة الـ 10 للقسم الثالث.


تشكيل صيد المحلة

حراسة المرمى :أحمد قاسم
خط الدفاع : إسلام سعيد، عبدالرحمن عوف، مصطفى عبد الرحمن، إسلام مجدي
خط الوسط : إبراهيم عبد الوهاب، رضا خليف، إسلام عبدالعظيم، عمر طارق، محمد علي
خط الهجوم :محمد الدسوقي

تشكيل مركز شباب الحنفي

حراسة المرمى : محمود مدحت
خط الدفاع : باسم عماد، محمود سامي، إبراهيم عبد الخالق، أحمد محمد
خط الوسط:أحمد أبو الفتوح، حسن علي، هلال عبد اللطيف، عبدالرحمن خيري، محمد عبد المقصود
خط الهجوم :صابر عبد الرحمن


أحرز أهداف المباراة محمد علي في الدقيقة ١٠ والهدف الثاني محمد الدسوقي في الدقيقة ١٥ والهدف الثالث إبراهيم عبد الوهاب في الدقيقة ٣٧ والهدف الرابع لرضا خليف في الدقيقة ٤٤ وجميعها في الشوط الأول.

وجاء الهدف الخامس عن طريق اللاعب عبد العزيز مصطفي في الدقيقة ٦٧ من المباراة وأحرز أحمد المدرعة هدف للحنفي من ضربة جزاء في الدقيقة ٨٠.


أدار المباراة تحكيميا، حسام عزب حجاج حكم ساحة، ومحمد عزازي مساعد أول
عمران فريج مساعد ثان، مجدي ناشد مراقب مسابقات، وإبراهيم أبوسعيد مراقب حكام.

نتائج الجولة العاشرة لمجموعة كفر الشيخ

صيد المحلة 5 مع شباب الحنفي 1
شباس الشهداء 1 مع سيدى سالم 1
مطوبس 0 مع عثماسون 1
دسوق 0 مع كفر الشيخ 1
بلطيم 3 مع الزعفران 1
إتحاد بسيون 1 مع سمنود 1
سبورتنج كاسل 0 مع الحامول 2
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