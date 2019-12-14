الإسكان تكشف آخر موعد للراغبين في حجز وحدات سكنيه ضمن الإعلان الثاني عشر

أعلنت وزارة الأسكان، أن يوم 26 ديسمبر هو آخر موعد للتقدم؛ لحجز وحدات سكنيه بالأعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وفتحت وزارة الإسكان بابا الحجز في وحدات الإعلان الثاني بمشروع الإسكان الاجتماعي يوم 11 نوفمبر الماضي، حيث أتاحت الوزارة شقق سكنية بمساحات 90 متر مربع في 8 محافظات الشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والإسماعلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، بسعر 197 ألف جنيه يتم تقسيطه على 20 عام بنظام التمويل العقاري وبفائدة لا تتعدي 7%.

ويمكن للموطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنيه بالأعلان الثاني في مشروع الاسكان الأجتماعي التقدم لشراء كراسة الشروط بقيمة 100 جنيه من خلال مكاتب البريد المطروحة بها الشقق.

وشهد هذا الأعلان تخصيص جزء من الشقق المطروحة لصالح ذوي الأحتياجات الخاصة.

اسلوب سداد ثمن الوحدة :

ويتم سداد ثمن الوحدة بحسب تصريحات سابقة لمي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الأجتماعي، من خلال دفع مقدم جدية الحج المقرر بـ 14 ألف جنيه «يرد فى حالة عدم التخصيص»، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا ترد)، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.