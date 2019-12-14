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نتيجة مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
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تابع بث مباشر kora online للقمة العربية النارية بين الترجي التونسي والهلال السعودي اليوم السبت 14- 12- 2019، على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن فعاليات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في "قطر" وتستمر حتي 21 ديسمبر الجاري.

مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد الهلال السعودي| بث مباشر كأس العالم للأندية (كورة لايف)
متابعة بث مباشر مباريات مونديال الأندية في قطر now، حيث يواجه فريق الترجي التونسي اختبارا صعبا امام نظيره الهلال السعودي في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة 4:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 5:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، 3:00 بتوقيت تونس والمغرب، 2:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي جرينتش.

شاهد البث المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للأندية (بي ان سبورتس)، متابعة بث مباشر مباراة (بطل إفريقيا) في مونديال الأندية world cup، ويسعي فريق الترجي التونسي للتخلص من عقدته الأزلية في مباراة الافتتاح في المشاركة الثالثة بالبطولة، حيث سبق وخسر مرتين في الافتتاح خلال مشاركتين سابقتين له بالبطولة، عام 2011 أمام السد 2-1، وأمام العين الاماراتي 3-0 في نسخة 2018.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي al-hhilal ضد الترجي التونسي taraji tunis، تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم للأندية في نسخته رقم 16 على أرض دولة "قطر" بمشاركة 7 أندية تمثل قارات العالم بالإضافة لفريق ممثل الدولة المستضيفة (السد القطري)، تابع بث مباشر اليوم بدون تقطيع للديربي العربي على – يلاشووت حصري.

متابعة بث مباشر مباراة الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية yalla live، حيث يخوض فريق الهلال منافسات البطولة العالمية للمرة الأولي في تاريخه، ويسعي لتحقيق انجاز في ظهوره الأول بالبطولة بالوصول للدور نصف النهائي ،ومحاولة تجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي والمنافسة علي اللقب.

تذاع مبارة الترجي التونسي ضد الهلال السعودي اليوم السبت على قناة bein sports hd 1 بتعليق حفيظ دراجي.

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