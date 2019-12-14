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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:42 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي واتفورد اليوم السبت 14 ديسمبر بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي
وسجل هدفي نادي ليفربول في مرمى واتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي محمد صلاح في الدقيقة 38 والدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 49 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي واتفورد عند 9 نقاط ليظل في المركز العشرين.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وواتفورد اليوم
ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وواتفورد اليون كالآتي:

1- ليفربول 49 نقطة
2- ليستر سيتي 38 نقطة
3- مانشستر سيتي 32 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- مانشستر يونايتد 24 نقطة
6- ولفرهامبتون 24 نقطة
7- توتنهام 23 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة
9- أرسنال 22 نقطة
10- كريستال بالاس 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- برايتون 19 نقطة
13- بيرنلي 18 نقطة
14- إيفرتون 17 نقطة
15- بورنموث 16 نقطة
16- وست هام يونايتد 16 نقطة
17- أستون فيلا 15 نقطة
18- ساوثامبتنون 15 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 9 نقاط
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