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قوات الأمن اللبنانية تتصدى لعناصر "حركة أمل وحزب الله" وسط بيروت

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:33 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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انتشرت قوات الأمن اللبنانية بشكل مكثف، اليوم السبت، عند كل المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء؛ لتتصدى لعناصر أمل وحزب الله وسط بيروت، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتحاول قوات الأمن تفريق المناصرين لحزب الله وحركة أمل، باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط بيروت.

وقام مناصرون من حركة أمل وحزب الله، بمحاولة لاقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت، وقوى الأمن اللبنانية تتصدى لهم، وقاموا بإشعال النيران بالإطارات المطاطية، ويرمون بها باتجاه القوى الأمنية وسط بيروت.

وكان مناصرون لحزب الله وحركة أمل، يهتفون أمس الجمعة، ضد الثورة بإشعال لافتات إعلانية على الطريق المؤدية من بشارة الخوري الى وسط بيروت.

وحاولوا الدخول إلى الخيم وسط بيروت هاتفين "شيعة شيعة"، إلا أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب منعتهم والجيش حضر فانكفأوا نحو الخندق الغميق وزقاق البلاط، ليعودوا مجددا ويرمون يرمون الحجارة على عناصر الامن الداخلي قرب جسر الرينغ، وسط كر وفر بينهم وعناصر مكافحة الشغب، التي اطلقت القنابل المسيلة للدموع وتطاردهم وتبعدهم الى خلف جسر الرينغ.

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لبنان قوات الأمن اللبنانية قوات الأمن حزب الله حركة أمل بيروت احتجاجات لبنان

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