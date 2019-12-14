ي إطار فعاليات منتدى شباب العالم الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14-17 ديسمبر 2019 وبدعوة كريمة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي شارك الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في زيارة لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ ضمن وفد من رؤساء الجامعات المصرية وذلك اليوم السبت.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى شرح كامل عن جامعة الملك سلمان الدولية وفروعها وكلياتها المتميزة، مضيفًا أنه تم عقد لقاء مع قناة صدى البلد لتسليط الضوء على انتخابات الاتحادات الطلابية التي عقدت في جامعة الفيوم في الفترة الماضية وأيضا المراكز التي حصدتها الجامعة في التصنيفات الدولية للجامعات.



وأشار إلى أنه سيشارك مساء اليوم في مأدبة العشاء التي تقام بمركز شرم الشيخ للمؤتمرات بدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.