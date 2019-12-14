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إياد نصار يغازل جمهوره على "إنستجرام"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:13 م
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إياد نصار
إياد نصار
رباب مصطفي
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يتابع الفنان إياد نصار، أحدث اخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر الفنان إياد نصار، صورة له برفقة الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج محمد سامى، على حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.

وظهر إياد نصار مرتديا، بدلة سوداء، وظهرت لقاء الخميسي، مرتدية فستاناً أسود، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهر المخرج محمد سامي بإطلالة بدلة سوداء. 

وعلق الفنان إياد نصار: "شوارع الإسكندرية"، وتفاعل معاه الجمهور حيث نال العديد من الاعجابات والتعليقات .

يذكر أن آخر أعمال أياد نصار السينمائية هو فيلم  "أولاد رزق 2" الذى حقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته الفنان احمد عز، وعدد من نجوم الفن منهم، عمرو يوسف، احمد الفيشاوى، احمد داوود، غادة عادل، اياد نصار، محمد ممدوح إخراج طارق العريان .

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