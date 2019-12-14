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مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر Al Hilal vs ES Tunis live online: Club World Cup 2019

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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الهلال
الهلال
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الترجي التونسي ضد الهلال السعودي YALLA SHOOT 7ASRY، في إطارالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لأندية، المقامة في قطرkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ويمكنكم مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الترجي ضد الهلال، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الترجي ضد الهلال.

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