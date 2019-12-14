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موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والتشكيل المتوقع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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الاهلي ضد حرس الحدود
الاهلي ضد حرس الحدود
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يلتقي الأهلي ضد حرس الحدود، غداً السبت الموافق 15/12/2019، ضمن مبارايات الجولة الثامنة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

ويستضيف ملعب "استاد السلام"، مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، في تمام الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

استعداد فايلر لـ الأهلي ضد حرس الحدود

واستعد رينيه فايلر، لمواجهة الأهلي ضد حرس الحدود، بدخول معسكر مغلق، استعداداً لهذا المواجهة الهامة، والتي يحتاج فيها الأهلي الفوز؛ ليتصدر الدوري.

ترتيب الدوري قبل لقاء الأهلي ضد حرس الحدود

ويدخل المارد الأحمر، مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، وفي جعبته 15 نقطة، بعد الفوز في 5 مبارايات متتالية، آخرهم رباعية نظيفة في شباك وادي دجلة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع : فتحي- رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد

بالوسط : عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي 

خط الهجوم : أجاي

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