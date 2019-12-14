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أول ظهور لـ محمود كهربا في النادي الأهلي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
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 ظهر اللاعب محمود كهربا داخل النادي الأهلي، للتوقيع على عقود انتقاله الرسمية لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ظهوره داخل النادي الأهلي، لإتمام الإجراءات، هو الأول للاعب، منذ رحيله عن صفوف ناشئين الفريق، منذ فترة طويلة.

وحمل محمود كهربا، تي سيرت النادي الأهلي، وقبل الزي الرسمي للنادي الأهلي، معبراً عن سعادته، بالانضمام للنادي الأهلي، الذي لعب بناشئينه لفترة.

وتعاقد محمود عبدالمنعم كهربا مع الأهلي، بناء علي موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.

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