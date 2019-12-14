ننشر التشكيلة الأساسية للترجي أمام الهلال السعودي..

يخوض الترجي الرياضي التونسي بعد قليل، مباراته أمام الهلال السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم بالدوحة.





وستكون التشكيلة الرسمية للترجي، كالآتي:





- معز بن شريفية - سامح الدربالي - إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - فوسيني كوليبالي - كوامي بونصو - عبد الرؤوف بلغيث - أنيس البدري - حمدوا لهوني - إبراهيم واتارا





ويذكر بأن المقابلة تدور اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بقيادة الحكم الشيلي روبارتو طوبار.