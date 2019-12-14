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الاحتجاجات الهندية بشأن قانون المواطنة تدخل يومها الرابع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أضرم المتظاهرون في شرق الهند النار في أكثر من عشر حافلات، وقاموا بتخريب ما لا يقل عن ست محطات للسكك الحديدية اليوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة ضد قانون المواطنة الجديد لليوم الرابع على التوالي، وفقا لرويترز.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القانون الجديد سينقذ الأقليات الدينية مثل الهندوس والمسيحيين من الاضطهاد في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان المجاورة من خلال منحهم طريقًا للحصول على الجنسية الهندية. لكن يريالنقاد إن القانون، الذي لا ينص على نفس الحكم للمسلمين، يضعف الأسس العلمانية للهند.

أثار تشريع القانون الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند، عدا الجزء الشرقي من البلاد، حيث احتدمت الحركات ضد المهاجرين البنغلاديشيين على مدى عقود.

قال اثنان من رجال الشرطة، إن المتظاهرين أشعلوا النار اليوم السبت في 15 حافلة على الأقل على طريق سريع في ولاية البنغال الغربية على بعد حوالي 20 كيلومترًا من كولكاتا عاصمة الولاية، مما عطل حركة المرور لعدة ساعات.

وأضاف سانجوي غوش كبير مسؤولي العلاقات العامة في جنوب شرق السكك الحديدية لرويترز "تعرض ما لا يقل عن ست محطات السكك الحديدية في الولاية للتخريب وإشعال النار فيها، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الطويلة." ومن الصعب تقرير متي يمكن ان تستأنف الخدمات.

في ولاية أوتار براديش الهندية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان، في شمال البلاد، احتج الطلاب في جامعة اليجار مسلم (AMU)، وهي مؤسسة بارزة تأسست في عام 1920، على قانون المواطنة، وكانوا يحشدون المسلمين عبر دعوات عريضة للاحتجاج يوم الأحد.

وقالت شرحبيل عثماني، طالبة جامعية في الجامعة الأمريكية في المغرب: "مع إقرار هذا القانون، تشعر الجالية المسلمة بالخوف، وهذا التشريع، الذي أصبح الآن قانونًا، يعد تمييزًا بطبيعته.. سنحتج عليه حتى يتم إعادته".

كما نُظمت احتجاجات في عدة بلدات ومدن أخرى في ولاية أوتار براديش، بما في ذلك مدينة براياجراج المقدسة للهندوسية، والتي غيرت الحكومة الهندية الهندوسية القومية اسمها السابق في عام 2018.

في قلب العاصمة الهندية نيودلهي، تجمع المئات من الطلاب داخل وخارج جامعة جاميا ميليا، وألقوا خطابات، ونظموا احتجاجات سلمية ضد قانون المواطنة وسط تواجد مكثف للشرطة.

أطلقت الشرطة يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع واستخدمت شحنات الهراوات لتفريق العشرات من الطلاب المتظاهرين في الجامعة.

وأعلنت الجامعة اليوم السبت ايضا عطلة الشتاء لمدة 20 يوما اعتبارا من 16 ديسمبر، وفقا لإشعار رسمي استعرضته رويترز.

عادة ما تبدأ العطلة السنوية في الجامعة في حوالي 24 ديسمبر، وقد تم اتخاذ قرار الاستراحة المبكرة بسبب احتجاجات الطلاب، على حد قول أحد موظفي الجامعة، الذي رفض ذكر اسمه.
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الكلمات المفتاحية

قانون المواطنة احتجاجات الهند

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