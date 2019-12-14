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ليام هيمسورث يهدي أكبر معجباته مفاجأة حياتها في يوم زفافها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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ليام هيمسورث
ليام هيمسورث
مرنا مجدي
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أعطى ليام هيمسورث معجبة واحدة مفاجأة العمر عندما التقى بها في يوم زفافها.

كان ليام هيمسورث، يستمتع بقضاء يوم مع صديق في جولد كوست الأسترالي يوم الأربعاء، عندما وجد نفسه في منتصف حفل زفاف، كان الزوجان كاتي وشين توقفا في نادي Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving لتناول مشروب، وذلك عندما رصدوا هيمسورث يجلس على طاولة مع صديق ذكر.

وفقًا ل E News يقول مصور زفاف الزوجين، كيرك ويلكوكس: "جاءت كاتي وشين من المملكة المتحدة ليتزوجا في جولد كوست الجميلة، أستراليا، لم يعرفا سوى أنهما سيصادفان أحد قدوة كاتي ليام "هيمسورث، دخلت العروس والعريس نادي Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving لتناول مشروب واحتفال مع أصدقائهم وعائلتهم عندما لاحظوا هيمسورث، بمجرد دخولهم إلى الغرفة بدأ الجميع بالتصفيق والهتاف للزوجين".

تابع ويلكوكس: "ذكرت أخت كاتي للعروس أن ليام هيمسورث كان في الغرفة على طاولة قريبة، كان هيمسورث بالقرب من النافذة في حالة معنوية جيدة يتحدث مع صديقه، وكان يبتسم وكان سعيدًا لالتقاط الصور مع العروس والعريس وهنأ الزوجين السعداء".

أخبر ويلكوكس E News أيضًا عن أن العروس كانت في حالة صدمة عندما رأت هيمسورث.

وقال ويلكلوكس "لقد صنع هيمسورث بالتأكيد يوم زفاف الزوجين بأكمله، تمنى لهم كل الخير واستمر في قضاء أمسية مريحة على الشاطئ".

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