بـ5 ملايين دولار.. الإمارات تساهم في صندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

أعلنت الإمارات، السبت، عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ "CERF" للعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوي الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات.





وأكد سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، التزام الإمارات تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، ومرونته وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ مرحبا بمبادرات الصندوق الحكيمة في منح التمويل الاستباقي لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.









وقال الشامسي: "رفعت الإمارات من سقف مساهماتها في السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريد في خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية" مشيرا الى ان الصندوق "يسمح لنا كدولة مانحة، أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من البلدان وبطريقة سريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك".







