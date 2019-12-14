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الذهب العالمي يرتفع بعد تطور المحادثات بين الصين والولايات المتحدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:54 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 بالمئة وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، فيما تلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.
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