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عاجل.. ليفربول يدرس ضم نيمار.. هل انتهت حكاية صلاح أو ماني؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
الفجر الرياضي
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يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مما يكشف عن نيته في بيع محمد صلاح أو ساديو ماني في نهاية الموسم الحالي.

 

وذكرت شبكة "ESPN" أن ليفربول يهتم كثيرًا باستقدام نيمار ومن المتوقع أن يبدأ محاولاته لضم اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.

 

وارتبط اسم نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في إطار سعيه للعودة إلى برشلونة من جديد، لكنه في النهاية قرر البقاء في حديقة الأمراء، بعد فشل البارسا في تلبية مطالب بطل فرنسا.

 

وينتهي عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويأمل مسئولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبًا لرحيل نجم السامبا.

 

ويجيد نيمار في مركز الجناح الأيسر الذي يلعب به ساديو ماني وأثيرت معلومات عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.

 

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نيمار محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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