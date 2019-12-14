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هكذا هنأ محمد فراج خطيبته بسنت شوقي بعيد ميلادها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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محمد فراج خطيبته
محمد فراج خطيبته
هبة أحمد
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حرص الفنان محمد فراج على تهنئة خطيبته الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "فراج" مجموعة من الصور التي جمعته ببسنت، وعلق "فراج" على الصور قائلاً :"إذا كنت أعرف ما هي الصداقة ، فهذا بسببك، وإذا كنت أعرف ما الذي تتحدث عنه العيون ، فهذا بسببك، وإذا كنت أعلم ما هو الحب ، فهذا بسببك،شكرًا لك لأنك في حياتي حتى الآن".

وتابع "فراج" قائلاً :" إنه لشرف وسرور أن أكون مسؤولاً عنك دائمًا، أنا أحبك كثيرًا يا حبيبتي، عيد ميلاد سعيد يا سيدتي، ويخليكى ليا ولا يحرمنيش من ضحكتك يا بطاطسايا".


مشاركة محمد فراج في فيلم" الممر"

يذكر أن الممثل محمد فراج شارك مؤخرًا في فيلم" الممر"، والفيلم بطولة أحمد عز،أحمد رزق،محمد فراج،محمد جمعة، إياد نصار،أحمد فلوكس،أمير صلاح الدين،محمد الشرنوبى، أحمد صلاح حسنى، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد،بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم :حجاج عبد العظيم، هند صبرى، إنعام سالوسة، شريف منير.


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