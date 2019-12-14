استقالة رضا عبد العال من تدريب بلدية المحلة بـ"كفاية كده"

قرر رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة بدورى القسم الثاني الاستقالة من تدريب الفريق وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.

وكتب رضا عبد العال: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".

كان نادي بلدية المحلة قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق لتدريب الفريق خلفًا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.