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تريزيجيه على رأس تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد شيفيلد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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تريزيجيه
تريزيجيه
محمد جمال
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يستضيف ملعب بارامال مباراة قوية اليوم تجمع بين فريقي شيفيليد يونايتد وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يقوده الحكم بيتر بانكس، ويسعي الفريقين لحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم فى مراكز الترتيب خاصة أستون فيلا الذى يعانى من وكوده فى مراكز متأخرة بجدول السابقة. 

موعد مباراة أستون فيلا وشيفيليد يونايتد 

يحل فريق أستون فيلا ضيف ثقيل علي فريق شيفيليد يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره اليوم ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 8 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي. 

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام شيفيليد يونايتد 

حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: فريدريك جولبيرت، إزري كونسا، تيرون منجز، ماثيو تارجيت

خط الوسط: دوجلاس لويز ، جون ماكجين، جاك جيريليش

خط الهجوم: أنور الغازي، ويسلي موراييس، محمود حسن تريزيجيه

بينما تشكيل شيفيليد يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى : مور هندرسون 

خط الدفاع : باشام، جاجليكا، أوكونيل

خط الوسط : لاندسترام، بالدوك، نورود، فليك، ستيفنز

خط الهجوم : ماكفو، موسيت

ويحتل شيفيليد يونايتد المركز الثامن برصيد 22 نقطة بينما أستون فيلا فى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

شيفيلد يونايت تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا

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