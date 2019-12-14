Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يفتح الباب أمام عودة نجمه المُعار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:35 م
Advertisements
زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
Advertisements
أشاد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان بقدرات مدافع ريال مدريد المغربي أشرف حكيمي، والذي ينشط على سبيل الإعارة مع نادي بوروسيا دورتموند.

وذكر زيدان أن حكيمي ينتظره مستقبل كبير في الملاعب، مشيراً إلى أنه لن يدعه يرحل عن ريال مدريد بالبيع النهائي.

وتحدث زيدان لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: " أنا سعيد بمستوى حكيمي، ينتظره مستقبل مشرق في ريال مدريد، سننتظر لنهاية الموسم لنحدد ماذا سيحدث".

من جهته تحدث حكيمي لصحيفة آس الإسبانية قائلاً: " نحن على علاقة جيدة، زيدان مدرب رائع، ودائماً يوجه لي النصحية".

وتابع: "منذ رحيلي لبوروسيا دورتموند وأنا أتابع زيدان، يتحدث عني من الوقت للآخر بشكل جيد، وأنا أشكره على ذلك".

وأضاف: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم واللعب له شرف كبير، بغض النظر عما سيحدث، ستظل علاقتي قوية بزيدان".

وخاض حكيمي 17 مباراة بقميص الريال في حقبة زيدان السابقة، قبل أن يخرج في إعارة لمدة عامين لبوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى النادي الألماني لشراء عقد حكيمي بشكل دائم، وهو ما سترفضه إدارة ريال مدريد بالطبع، التي ترى مستقبل اللاعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتألق حكيمي رفقة دورتموند في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث كان هداف فريقه في مباريات دور المجموعات، وقاده لبلوغ دور الـ 16.

ويمتلك حكيمي القدرة على شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر بكفاءة عالية، وهو ما قد يرجح عودته مرة أخرى لريال مدريد في الصيف المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

أزمة حادة تواجه برشلونة قبل الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-12-2019.. استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 6 ساعات

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status