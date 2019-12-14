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تشكيل ليفربول الرسمي ضد واتفورد| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر liverpool live

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - ميلنر.
خط الوسط : هندرسون - فينالدوم - شاكيري.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-
وكان قد نجح الريدز في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً انتصر على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الماضية بالبريميرليج.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خاصة بعد غيابه لعدة سنوات طويلة عن الفريق الأحمر ما يقارب الثلاثين عاما، وكان الريدز قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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