تامر حسني لمعتز هشام: هتمنالك الأوسكار وهدعيلك عشان تشرفنا هناك وفي كل مكان يا موهوب

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى الفنان الشاب معتز هشام، بعدما أعرب عن حلمه بالعمل معه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر تامر عبر الاستوري الخاص به صورة لحوار للفنان الشاب معتز هشام في أحد الصحف، وعلق تامر على الصورة قائلاً : حبيبي يا معتز، ربنا يوفقك، وحبك ليا شرف، وأنا كمان بحبك جدًا، ويا رب توصل لكل أحلامك، هتمنالك الأوسكار وهدعيلك عشان تشرفنا هناك وفي كل مكان يا موهوب يا جميل ".





ومن ناحية أخري، يُشار أنَّ معتز شارك مؤخرًا في مسلسل" ممالك النار "، بطولة خالد النبوي، منى واصف، رشيد عساف،كندة حنا،عاكف نجم، محمود نصر،معتز هشام، عبدالمنعم عمايري، والمسلسل من إخراج بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.





مشاركة تامر حسني في فيلم" الفلوس"



يُشار أنَّ، تامر ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" والفيلم من المُقرر طرحه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بجميع دور العرض، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، بطولة تامر حسني،زينة،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام،عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: أحمد السقا،علي ربيع، مي عز الدين، ويزو.





استعدادات تامر حسني لفيلم "مش أنا"





والجدير بالذكر أنَّ تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، أسما سليمان، وإخراج سارة وفيق.