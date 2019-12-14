"الأرصاد" توجه نصائح لأصحاب هذه الأمراض بشأن طقس الغد (فيديو)

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك نشاط للرياح في كافة محافظات شمال البلاد، يمتد هذا النشاط حتى محافظات شمال الصعيد، يكون مثير للرمال والأتربة خاصة كلما اقتربنا من الطرق الصحراوية والمكشوفة، تقل الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة.



وناشد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، المواطنين القيادة بهدوء وحذر أثناء انخفاض مستوى الرؤية، محذرًا مرضي الصدر والحساسية والأمراض التنفسية وكبار السن والأطفال من التعرض المباشر للأتربة.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن نشاط الرياح يزيد من إحساسنا ببرودة الجو وانخفاض درجة الحرارة، خاصة كلما اقتربنا من ساعات الليل، منوهًا إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي خلال هذا الوقت من العام، وسوف تنخفض درجات الحرارة أكثر غدًا لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 16-17 درجة مئوية، يصاحب ذلك تساقط أمطار على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال سيناء وتمتد حتى محافظات شمال الصعيد، كما أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

