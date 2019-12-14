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وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة الإمام المتوفي على المنبر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمود الجلاد
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مساعدة عاجلة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد على بن أبي طالب بمدينه أشمون الذي صعدت روحه لبارئها وهو على المنبر أثناء خطبة الجمعة أمس.

وشدد الوزير في بيان له سرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبد المؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة.

وتوجه الوزير وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤملين أن يكون لقاؤه ربه على ما لقيه عليه من باب عاجل بشرى المؤمنين.

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الكلمات المفتاحية

وفاة خطيب على المنبر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

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