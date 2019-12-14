Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريزيجيه والمحمدي في مهمة شاقة مع أستون فيلا ضد شيفيلد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
علاء خليف
Advertisements
يستضيف ملعب "برامول لين" معقل نادي شيفيلد يونايتد مباراة الفريق اليوم السبت، ضد ضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويعاني فريق أستون فيلا في الدوري الانجليزي هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار على منافسه اليوم فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

وتًرجح لغة الأرقام كفة فريق استون فيلا في مباراة اليوم، حيث نجح الفريق في تحقيق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات خاضها أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي بينما تعادل في مباراة وحيدة، كما أنه خسر في مباراة وحيدة من آخر 10 مباريات خاضها في مقاطعة يوركشاير حيث تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 مباريات أخري.

علي الجانب الآخر فاز فريق شيفيلد يونايتد في مباراة وحيدة من آخر 5 مباريات خاضها علي ملعبه أمام استون فيلا بالدوري الإنجليزي حيث تعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

ويعتمد استون فيلا بشكل كبير في مباراة اليوم على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وهجومية عالية، حيث استطاع "تريزيجيه" تسجيل 3 أهداف مع فريقه بالدوري الإنجليزي حتي الآن،و يرغب في مواصلة التألق وقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.

ويفقد فريق استون فيلا خدمات المدافع تيرون مينجس أمام شيفيلد يونايتد اليوم، حيث يعاني من اصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتقام مباراة استون فيلا ضد شيفيلد يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS)

رابط beIN SPORTS مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش استون فيلا HD جودات متعددة

ملخص لمسات تريزيجيه مع أستون فيلا أمام إيفرتون (فيديو)

تريزيجيه والمحمدي في اختبار صعب أمام مانشستر سيتي

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة ضد مانشستر يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

07:40 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status