تريزيجيه والمحمدي في مهمة شاقة مع أستون فيلا ضد شيفيلد

يستضيف ملعب "برامول لين" معقل نادي شيفيلد يونايتد مباراة الفريق اليوم السبت، ضد ضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





ويعاني فريق أستون فيلا في الدوري الانجليزي هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار على منافسه اليوم فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.





وتًرجح لغة الأرقام كفة فريق استون فيلا في مباراة اليوم، حيث نجح الفريق في تحقيق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات خاضها أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي بينما تعادل في مباراة وحيدة، كما أنه خسر في مباراة وحيدة من آخر 10 مباريات خاضها في مقاطعة يوركشاير حيث تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 مباريات أخري.





علي الجانب الآخر فاز فريق شيفيلد يونايتد في مباراة وحيدة من آخر 5 مباريات خاضها علي ملعبه أمام استون فيلا بالدوري الإنجليزي حيث تعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.





ويعتمد استون فيلا بشكل كبير في مباراة اليوم على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وهجومية عالية، حيث استطاع "تريزيجيه" تسجيل 3 أهداف مع فريقه بالدوري الإنجليزي حتي الآن،و يرغب في مواصلة التألق وقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.





ويفقد فريق استون فيلا خدمات المدافع تيرون مينجس أمام شيفيلد يونايتد اليوم، حيث يعاني من اصابة في عضلات الفخذ الخلفية.





وتقام مباراة استون فيلا ضد شيفيلد يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة.



