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برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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يخطط نادي برشلونة الإسباني لاستعادة لاعب وسطه السابق، ونجم بايرن ميونيخ الحالي في ظل احتمالية رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يسعى لتعزيز وسط ملعبه بإعادة تياجو ألكانتارا (28 عامًا) إلى كامب نو، بعد رحيله عام 2013.

ومع ذلك، يعلم برشلونة أنه سيواجه مشكلة في إتمام الصفقة، بسبب عدم قدرته على توفير مطالب بايرن ميونخ المالية.

وفقد ألكانتارا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ، منذ أن رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وحل بدلًا منه مساعده هانز فليك.

ويقال أن الثنائي ألكانتارا وتوماس مولر، يرغبان في الرحيل عن أليانز آرينا، والانتقال إلى نادٍ آخر.

جدير بالذكر أن ألكانتارا يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم المقبل.

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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ساديو ماني برشلونة الكانتارا

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