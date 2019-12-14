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شمس البارودي تتصدر تريند جوجل اليوم بسبب هذه الصورة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
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شمس البارودي
شمس البارودي
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تصدر اسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي تريند جوجل في مصر اليوم السبت الموافق 14/12/2019، وجاء هذا بعد تداول صورة لها وهي برفقة زوجه الفنان القدر حسن حسني، وأفراد عائلتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب كبير من جانب المُعجبين.

وظهرت شمس البارودي في الصورة، وهي ترتدي نظارة طبية وطرحة طويلة باللون الكحلي ولن تتغير ملامحه كثيرا، وبنطالون باللون الأبيض وبلوزة سوداء مشجرة بالورود البينك.

وحول الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، عن خعها الحجاب، نفت شمس البارودي الأقاويل التي تتردد لترد غاضبة بأنها لن تخلع الحجاب، والاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، هم أهم الأشياء التي تفكر بهما الأن.

ووفقا لمصادر مقربة من أسرة شمس البارودي، أكدت عدم تفكير شمس البارودي في العودة إلى الفن مجددا.
شمس البارودي تتصدر تريند جوجل اليوم بسبب هذه الصورة
شمس البارودي تتصدر تريند جوجل اليوم بسبب هذه الصورة
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شمس البارودي فنانة شمس البارودي حسن يوسف الفنان حسن يوسف

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